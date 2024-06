Germania-Svizzera 1-1, i tedeschi pareggiano nel recupero e vincono il girone. Ungheria aggrappata al terzo posto

Germania e Svizzera hanno pareggiato per 1-1 agli Europei di calcio. Gli elvetici sono passati in vantaggio al 28′ con un gol di Ndoye su invito di Freueler e i tedeschi si sono trovati costretti a inseguire per tutta la partita di fronte al proprio pubblico di Francoforte, ma in pieno recupero hanno festeggiato la rete di Fullkrug su assist di Raum.

Si tratta di un pareggio preziosissimo per la Germania, che chiude così al comando del gruppo A con sette punti davanti alla Svizzera (5). Le due compagini si sono qualificate agli ottavi di finale, mentre l’Ungheria resta aggrappata alla speranza di essere tra le migliori quattro terze: i magiari hanno battuto la Scozia per 1-0 con un gol di Csoboth addirittura al 100′. Terzo posto con 3 punti, ma la differenza reti di -3 rende complicato il raggiungimento dell’obiettivo.