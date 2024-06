Germania-Danimarca 2-0, i padroni di casa staccano il biglietto per i quarti agli Europei

La Germania ha sconfitto la Danimarca per 2-0 e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei. I padroni di casa hanno rispettato il pronostico della vigilia al Signal Iduna Park di Dortmund, sbrigando la pratica nella parte centrale della ripresa e meritandosi così il confronto contro la vincente di Spagna-Georgia.

Ai tedeschi è stato annullato il gol di Schlotterbeck al 4′ per fallo, poi la partita è stata interrotta per circa mezz’ora a causa di avversità meteo. Nella ripresa la Germania ha intensificato l’azione ed è passata in vantaggio al 53′ con il rigore trasformato da Havertz, dopo che cinque minuti prima la rete del danese Andersen era stata annullata per fuorigioco. I tedeschi hanno firmato il raddoppio al 68′ con la rete di Musiala su invito di Schlotterbeck. Il VAR è stato interpellato anche nel recupero, annullando la rete di Wirtz, che ha marcato in fuorigioco.