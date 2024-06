Gerevini entusiasta del record italiano nell’eptathlon: “È da oltre due anni che sentivo di averlo nelle corde”

Sveva Gerevini, al termine di due giornate durissime ed entusiasmanti, ha polverizzato il record italiano dell’eptathlon archiviando un ottimo sesto posto assoluto ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera in corso di svolgimento a Roma. 6379 punti complessivi per la cremonese, che ha migliorato di quasi 200 punti il precedente primato nazionale realizzato da Gertrud Bacher nel 1999.

“Sono ormai più di due anni che sento di averlo nelle corde, ma per un infortunio o per un altro problema non ho mai avuto la possibilità di esprimermi al 100%. Finalmente quest’anno, qui in casa, ho avuto l’occasione e non me la sono fatta sfuggire. Sono riuscita a mettere tutte le gare in fila come sapevo di potere ed ero convinta di poter fare, ma tra l’essere convinti ed il farlo c’è giusto qualcosina in mezzo“, dichiara l’azzurra alla Rai.

“Non ci credo. Sono davvero felicissima. Per la prima volta erano presenti i miei genitori, che mi hanno fatto un dispetto… Vederli sugli spalti a fine gara è una cosa che non avevo mai provato, e forse ne vale la pena. Prossimo appuntamento? Non lo so ancora. O meglio, un sospetto ce l’ho, ma finché non vedo la graduatoria del ranking non ci credo“, dichiara Gerevini facendo riferimento ad una possibile qualificazione olimpica per Parigi.

“Comunque voglio dire che siamo una squadra fantastica e tutti questi risultati che stanno arrivando sono grazie al bellissimo gruppo che si è creato. Tra una fatica e l’altra, avere questi ragazzi affianco che ti danno quella spinta in più ti permette di tirar fuori il 110%“, conclude la 28enne lombarda.