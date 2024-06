Frederic Vasseur ammette: “Ci siamo danneggiati da soli in Canada”

Un week end da dimenticare per la Ferrari a Montreal. La Rossa aveva ben altre aspettative dopo quanto fatto a Montecarlo, ma sul circuito dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve la prestazione si è dispersa dal sabato mattina canadese e non la si è più ritrovata. Dopo l’undicesimo posto di Charles Leclerc e il dodicesimo di Carlos Sainz nelle qualifiche, è arrivato un doppio ritiro per le due Rosse a concludere una fine-settimana molto negativo.

Ne ha parlato il Team Principal, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport: “Leclerc ha avuto un problema al motore, nell’area dei controlli. Dovremo verificare domani il tutto. La sua gara nei fatti era influenzata da questa situazione, visti gli 8 decimi a giro che si perdevano. Sainz non è partito bene e poi ha avuto un danno consistente nella lotta con Ricciardo. Per cui, anche per lui poco da fare“, ha dichiarato Vasseur.

“La pioggia non ci ha danneggiato, ma siamo stati noi a danneggiarci da soli. Non abbiamo performato come dovevamo nelle qualifiche e poi ci sono stati problemi di affidabilità in gara. Sabato ci mancava il passo e abbiamo scoperto di cosa si trattava. Voltiamo pagina e pensiamo a Barcellona“, ha aggiunto l’ingegnere francese.

Si tornerà in scena dal 21 al 23 giugno e scopriremo se la Ferrari saprà ritrovare la strada o meno.