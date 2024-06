Francesco Fortunato, Olimpiadi Parigi 2024 sport: scheda e giorni di gara

Francesco Fortunato sarà alla sua seconda partecipazione ai Giochi dopo il quindicesimo posto di tre anni fa a Tokyo. Il pugliese è cresciuto particolarmente nell’ultimo anno, come dimostrano il trionfo nella staffetta mista ai Mondiali a squadre di marcia e la medaglia di bronzo nella 20 km ai recenti Europei di Roma. L’azzurro ha tutte le carte in regola per essere un outsider nella gara individuale e per poi provare in un nuovo nella gara di coppia se verrà selezionato per quell’occasione.

Nome: Francesco

Cognome: Fortunato

Luogo e data di nascita: Andria, 13 novembre 1994

Sport e discipina: atletica (marcia)

Quando gareggia: giovedì 1° agosto (20 km di marcia), eventuale mercoledì 7 agosto (staffetta mista di marcia)