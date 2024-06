Francesco Fortunato non si ferma: “Voglio altre medaglie. Penso già alle Olimpiadi”

Francesco Fortunato archivia una prestigiosa terza posizione nella 20 km maschile di marcia e regala all’Italia la quinta medaglia dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Roma. Il 29enne pugliese ha gestito la gara alla perfezione, non rispondendo al forcing dei due marciatori più forti al via oggi e venendo fuori nel momento decisivo per regolare il resto della concorrenza nella lotta per il bronzo.

1h19:54 il tempo finale dell’azzurro, al primo podio individuale della carriera in un grande evento internazionale: “Sono stanchissimo e felicissimo. È stato bellissimo, l’ho voluta tanto questa medaglia e sapevo che il mio obiettivo minimo poteva essere il bronzo perché comunque i miei avversari erano di alto livello. Comunque non ho avuto paura di nessuno e oggi il pubblico mi ha aiutato tantissimo. Devo dire che nei giorni scorsi la tensione si è sentita, ma sapevo che poi si sarebbe trasformata in energia positiva da usare in gara. Quando si sono giocati i posti per le medaglie mi sono detto di esserci in quel momento e ho cercato di restare sempre in zona podio“, le sue parole ai microfoni di Rai Sport.

Sul suo rapporto con il vincitore odierno, lo svedese Perseus Karlström: “Con Karlström siamo molto amici. È un grande atleta, ha una consistenza unica e quest’anno praticamente non ha ancora perso una gara. Per me è un onore gareggiare con loro, nella scorsa stagione l’ho battuto quindi posso ribatterlo. Mi godrò questa medaglia, perché sono risultati unici. Spero di continuare all’infinito e di prendere tante altre medaglie, però intanto godiamoci questa prima individuale in un grande evento estivo“.

Sull’andamento della gara e sui prossimo obiettivi: “I primi due hanno dei personali da 1’17”, più di un minuto dal mio, quindi sapevo che erano loro i favoriti per la vittoria ed io dovevo giocarmi almeno la medaglia di bronzo. Così è stato, quindi non posso che essere soddisfatto e contento. Oggi mi godo questo risultato, poi da domani già testa alle Olimpiadi di Parigi perché mancano meno di due mesi“.