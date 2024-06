Filippo Tortu rinuncia ai Campionati Italiani: “Aspetto per rigareggiare dopo gli Europei”

Filippo Tortu ha deciso di non partecipare ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, che andranno in scena a La Spezia nel weekend del 29-30 giugno. Il Campione Olimpico della 4×100, reduce dal sigillo in staffetta agli Europei di Roma e dall’argento continentale sui 200 metri, non sarà dunque nella località ligure per difendere il titolo conquistato lo scorso anno sul mezzo giro di pista (con annessa 20.14 di minimo per i Giochi).

Il velocista brianzolo proseguirà il proprio allenamento in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove sarà una pedina fondamentale della staffetta e dove proverà a togliersi anche soddisfazioni a livello individuale. Filippo Tortu ha comunicato la propria scelta sul suo profilo Instagram: “Il prossimo fine settimana si terranno i campionati italiani a La Spezia. Purtroppo non sarò presente a difendere il titolo conquistato l’anno scorso sui 200 metri, realizzando il minimo per i Giochi Olimpico“.

L’azzurro ha poi proseguito: “Io e il mio allenatore, insieme a Federazione e Fiamme Gialle, abbiamo deciso di aspettare qualche giorno in più prima di rigareggiare dopo gli Europei. Ovviamente mi dispiace mancare a un appuntamento importante, a cui tengo molto, ma la scelta ha l’obiettivo di arrivare alle Olimpiadi nel miglior stato di forma possibile“.