Ferdinand Omanyala stampa il mondiale stagionale! Tempo vertiginoso, battuti Seville e Lyles

Ferdinand Omanyala ha tuonato in maniera imperiale nella sua Nairobi, correndo i 100 metri in un vertiginoso 9.79 (1,5 m/s di vento a favore e a 1.800 metri s.l.m.) durante i Trials di ammissione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il fuoriclasse keniano ha spedito un chiaro messaggio a tutti i velocisti in vista dei Giochi, anche se poi questo stato di forma andrà conservato e certi tempi andranno replicati anche nelle gare che contano davvero, cosa che negli ultimi anni è riuscito a fare raramente (semifinale alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai Mondiali 2022, settimo posto iridato nel 2023).

Il 28enne ha così avvicinato il suo record africano di 9.77 corso nel 2021 sempre nella capitale del Kenya e ha siglato la miglior prestazione mondiale stagionale, ritoccando sensibilmente le prestazioni offerte lo scorso 1° giugno a Kingston dal giamaicano Oblique Seville (9.82) e dallo statunitense Noah Lyles (9.85 per il Campione del Mondo). Al momento sono sedici gli uomini ad avere corso sotto il muro dei dieci secondi nel 2024, il nostro Marcell Jacobs (Campione Olimpico e d’Europa) è fermo al 10.02 di Roma, ma appare in grande crescita.

Ferdinand Omanyala ha dichiarato: “Vorrei correre 9.8 nelle gare che contano quest’anno“. Staremo a vedere se il keniano riuscirà nel suo intento, ci si attende anche un pronta replica soprattutto da parte di Noah Lyles ai Trials USA che si disputeranno a Eugene. A Nairobi si sono messi in luce anche altri keniani di rango tra cui spicca Faith Kipyegon, che ha staccato il doppio pass su 1500 e 5000 metri