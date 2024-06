Fausto Desalu vola in finale agli Europei: “Sentivo molto la gara, negli ultimi 20 metri mi sono irrigidito”

Buona la prima a Roma per Fausto Desalu, che debutta positivamente ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera chiudendo in piazza d’onore la seconda semifinale dei 200 metri e conquistando il pass per l’ultimo atto. Il trentenne nativo di Casalmaggiore ha limato di un centesimo il suo primato stagionale sul mezzo giro di pista correndo in 20.39 (+1.2 m/s).

Il terzo frazionista della staffetta 4×100 azzurra oro olimpico di Tokyo 2021 ha convinto per 180 metri, pennellando un’ottima curva e lanciandosi bene sul rettilineo prima di subire la rimonta del francese Pablo Mateo (20.34). Desalu, sesto agli Europei di Berlino 2018, entra in finale (prevista domani sera) con il quinto miglior crono complessivo delle tre semifinali.

“Diciamo che sto imparando a fare la gara più su me stesso che sugli avversari. È andata bene fino agli ultimi 20 metri, ma il problema è stato quello dell’ansia. Sentivo molto questa gara, non tanto per il contesto, ma perché è la prima competizione importante dopo la batteria di Budapest dell’anno scorso. Ero bello sciolto, poi alla fine mi sono irrigidito. Domani sicuramente andrà meglio, quindi adesso vado a riposare“, le sue parole ai microfoni di Rai 2.