Fausto Desalu ha fornito una prestazione convincente sui 200 metri ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, imponendosi con il buon tempo di 20.30 (1,8 m/s di vento a favore). Il Campione Olimpico della 4×100 non è uscito brillantemente dai blocchi di partenza, ma ha poi impostato una buona curva e ha offerto una corsa rotonda sul rettilineo, riuscendo a migliorare di nove centesimi lo stagionale siglato lo scorso 9 giugno nella semifinale degli Europei di Roma e a timbrare il quinto crono della propria carriera (non correva così dal 2021, personale di 20.13 risalente al 2018).

Il velocista lombardo sta cercando di meritarsi la presenza alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’obiettivo è correre il mezzo giro di pista ai Giochi e provare a mettere in difficoltà Filippo Di Mulo e Antonio La Torre nella selezione del quartetto della 4×100. Sembrano esserci tutte le carte in regola per migliorarsi in maniera importante, considerando soprattutto l’avvio problematico.

Può riprendersi la seconda curva con la staffetta? Ormai c’è abbondanza tra Marcell Jacobs (seconda frazione inamovibile), Filippo Tortu (paladino della chiusura), Chituru Ali (reduce da un roboante 9.96), Lorenzo Patta (sempre brillante in curva), Matteo Melluzzo (ieri autore di un bel 10.12) e Roberto Rigali. Alle sue spalle si sono piazzati Diego Pettorossi (20.63) e Luca Sito, primatista italiano dei 400 metri: il classe 2003 si è voluto cimentare su questa distanza e ha timbrato un bel 20.72, precedendo Andrea Federici (20.87).