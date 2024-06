F1, Verstappen risponde agli attacchi delle McLaren e vince la Sprint in Austria. Ferrari non ingrana

Max Verstappen conserva la sua imbattibilità stagionale nelle Sprint (dopo i successi nelle gare brevi di Shanghai e Miami) e si impone anche al Red Bull Ring di Spielberg in occasione del Gran Premio d’Austria 2024, undicesimo round del Mondiale di Formula Uno. Il tre volte iridato ha difeso strenuamente la sua pole position dagli attacchi delle McLaren, rispondendo colpo su colpo e facendo poi la differenza nella seconda parte della corsa con un’eccellente gestione delle gomme sulla distanza dei 23 giri.

Il fuoriclasse olandese della Red Bull si conferma dunque il favorito principale in vista delle qualifiche (previste oggi pomeriggio) e della gara lunga domenicale, anche se McLaren si sta dimostrando molto solida e competitiva anche sui saliscendi del circuito stiriano. Seconda posizione al traguardo (con 4″6 di gap dal vincitore) per l’australiano Oscar Piastri, che ha passato il suo compagno di squadra britannico Lando Norris approfittando della bagarre tra quest’ultimo e Verstappen per la leadership della Sprint.

Più distanti gli altri big, anche se con distacchi non abissali (nell’ordine dei 3 decimi al giro), con George Russell che ha portato la sua Mercedes in quarta piazza davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e all’altra W15 di Lewis Hamilton. Buon recupero dalla quinta fila per l’altro ferrarista Charles Leclerc, che si è inventato una partenza strepitosa guadagnando tre posizioni ma dovendosi accontentare (a causa di alcuni problemi di affidabilità che lo hanno costretto ad effettuare tanto lift and coast) del 7° posto finale davanti alla Red Bull di Sergio Perez, ultimo pilota a punti.

CLASSIFICA SPRINT GP AUSTRIA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Oscar PIASTRI McLaren+4.616 – –

3 Lando NORRIS McLaren+5.348 – –

4 George RUSSELL Mercedes+8.354 – –

5 Carlos SAINZ Ferrari+9.989 – –

6 Lewis HAMILTON Mercedes+11.207 – –

7 Charles LECLERC Ferrari+13.424 – –

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+17.409 – –

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+24.067 – –

10 Lance STROLL Aston Martin+30.175 – –

11 Esteban OCON Alpine+30.839 – –

12 Pierre GASLY Alpine+31.308 – –

13 Yuki TSUNODA RB+35.452 – –

14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+38.423 – –

15 Daniel RICCIARDO RB+39.397 – –

16 Fernando ALONSO Aston Martin+43.155 – –

17 Logan SARGEANT Williams+44.076 – –

18 Alexander ALBON Williams+44.673 – –

19 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+46.511 – –

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber+53.143 – –