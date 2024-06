F1, tra i due litiganti vince Russell! Incidente tra Verstappen e Norris nel GP d’Austria, podio mediocre per Sainz

Al termine di un pomeriggio ricco di contatti, sorpassi e colpi di scena, George Russell fa saltare il banco e vince a sorpresa il Gran Premio d’Austria 2024, undicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota britannico ha approfittato di un incidente al 64° giro tra Max Verstappen e Lando Norris, riportando la Mercedes sul gradino più alto del podio dopo quasi due anni di attesa (GP Brasile 2022) e ottenendo il secondo successo della carriera.

Il 26enne nativo di King’s Lynn ha avuto il merito di farsi trovare pronto nel momento in cui sono usciti di scena i due grandi protagonisti del weekend e di questa fase del campionato, difendendo l’ottima terza posizione conquistata in qualifica con una gara perfetta in relazione al potenziale della sua W15 e pescando il jolly nel finale. Podio completato al Red Bull Ring di Spielberg dalla McLaren di Oscar Piastri (autore di una bella rimonta dopo un primo giro problematico) e dall’opaca Ferrari di Carlos Sainz, rispettivamente 2° e 3°.

Quarta posizione abbastanza deludente a conti fatti per il sette volte iridato della Mercedes Lewis Hamilton, che ha preceduto al traguardo il leader della generale e grande favorito della vigilia Verstappen. Il fenomeno olandese, vincitore della Sprint Race e autore della pole position, ha perso tutto il vantaggio accumulato nei primi due stint su Norris a causa di un ultimo pit-stop lento, dovendo quindi difendersi nelle battute conclusive dagli attacchi di una McLaren visibilmente più veloce.

Il tre volte campione del mondo le ha provate tutte per respingere il forcing del suo amico/rivale inglese, dando vita ad un duello rovente e spettacolare che si è concluso però con un contatto (del quale è stato ritenuto poi colpevole proprio Verstappen, sanzionato con una ininfluente penalità di 10″ all’arrivo) ed una conseguente doppia foratura che ha portato al ritiro di Norris e ad una sosta ai box obbligata del neerlandese, sprofondato così in quinta piazza.

Giornata da dimenticare per un Sergio Perez sempre più disperso, 7° con l’altra Red Bull tra le Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen. Fuori dalla zona punti la seconda Ferrari di Charles Leclerc, 11° dopo aver dovuto effettuare un pit-stop imprevisto al termine della prima tornata a causa di un danno all’ala anteriore per un crash a centro gruppo in partenza.

CLASSIFICA GP AUSTRIA F1 2024

1 George RUSSELL MercedesLEADER 2

2 Oscar PIASTRI McLaren+1.906 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+4.533 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+23.142 2

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+37.253 3

6 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+54.088 2

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+54.672 2

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+60.355 2

9 Daniel RICCIARDO RB+61.169 2

10 Pierre GASLY Alpine+61.766 2

11 Charles LECLERC Ferrari+67.056 4

12 Esteban OCON Alpine+68.325 2

13 Lance STROLL Aston Martin1L 2

14 Yuki TSUNODA RB1L 2

15 Alexander ALBON Williams1L 2

16 Valtteri BOTTAS Kick Sauber1L 2

17 Guanyu ZHOU Kick Sauber1L 2

18 Fernando ALONSO Aston Martin1L 3

19 Logan SARGEANT Williams2L 3

20 Lando NORRIS McLaren– 3