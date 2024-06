F1, Toto Wolff: “Confidavamo di fare meglio, siamo delusi. Verstappen imprendibile nelle curve del T3”

Al termine della Sprint Qualifying, il manager austriaco ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “Sinceramente il risultato è peggiore di quello che speravamo. Max Verstappen fa la differenza, ma noi volevamo fare di più. L’olandese è imprendibile nelle curve finali, dalla 7 alla 10 ed è velocissimo. Circa 10 kmh più di noi. Un gap che non possiamo certo recuperare da qui a domani. Volevamo chiudere secondi e terzi, invece siamo quarti e sesti. Non bene”.

La sensazione è che le vetture che rincorrono Red Bull e McLaren trovino carico aerodinamico, ma non riescono a metterlo in pista. “Penso che noi abbiamo questo problema da 3 anni. Troviamo carico, ma poi partono i saltellamenti nelle curve più veloci purtroppo. In questo caso possiamo fare poco, soprattutto contro Verstappen. Penso che il Red Bull Ring sia la pista nella quale la RB20 possa dominare di più nel calendario. Abbiamo 3-4 decimi di distacco. Alzeremo la vettura per evitare i problemi, ma perderemo carico”.