F1, risultati e classifica FP2 GP Canada 2024: Fernando Alonso davanti a tutti, quarto Charles Leclerc

Va in archivio la prima giornata del nono fine settimana del Mondiale di F1 2024: per il GP del Canada, a Montreal, si è da poco conclusa la seconda sessione delle prove libere, della durata di 60′, in vista delle FP 3 di domani, che precederanno le qualifiche.

Al Circuit Gilles Villeneuve mette tutti in riga l’Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso, primo in 1’15″810, davanti al britannico della Mercedes George Russell, secondo a 0″463, ed all’altra Aston Martin del padrone di casa canadese Lance Stroll, terzo a 0″654.

Quarta piazza per la migliore delle Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc, staccato di 0″746, mentre è 13° lo spagnolo Carlos Sainz, attardato di 1″912. Chiude invece al 18° posto con la Red Bull il campione del mondo neerlandese Max Verstappen, con un distacco di 3″501

CLASSIFICA FP2 F1 GP CANADA 2024

1 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:15.810 24

2 63 George Russell MERCEDES 1:16.273 +0.463s 23

3 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:16.464 +0.654s 26

4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.556 +0.746s 23

5 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 1:16.731 +0.921s 22

6 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:16.773 +0.963s 14

7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.908 +1.098s 26

8 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 1:16.951 +1.141s 21

9 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:16.977 +1.167s 21

10 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:17.041 +1.231s 18

11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:17.417 +1.607s 30

12 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:17.496 +1.686s 21

13 55 Carlos Sainz FERRARI 1:17.722 +1.912s 26

14 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 1:17.817 +2.007s 20

15 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:17.903 +2.093s 19

16 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:19.008 +3.198s 19

17 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 1:19.087 +3.277s 16

18 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:19.311 +3.501s 4

19 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:20.789 +4.979s 25

20 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:20.843 +5.033s 20