F1, prosegue il corteggiamento Mercedes a Verstappen. Wolff: “Fa lui la differenza, non Red Bull”

In Formula Uno il mercato non si ferma mai ed è in continua evoluzione, anche in base ai risultati in pista del momento. Mercedes, uscita dal weekend di Montmelò con buone sensazioni grazie al terzo posto di Lewis Hamilton e al quarto di George Russell, non vuole alzare bandiera bianca e continua a corteggiare Max Verstappen nel tentativo di strappare alla Red Bull il fenomeno olandese a partire dal 2026 o magari anche dalla prossima stagione.

“È Max a vincere le gare, non Red Bull. Riesce davvero a fare la differenza“, le parole del team principal Toto Wolff dopo il trionfo del tre volte iridato nel GP di Spagna. Gli fa eco anche Ola Kallenius, presidente del Consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, ai microfoni di Sky Germania: “Il nostro obiettivo è dare la miglior macchina al miglior pilota. Le carte saranno rimescolate nel 2026 e grazie alle nuove regole ci aspettiamo anche diversi rapporti di forza. Si tratta di una grande opportunità“.

“Penso che a Max donerebbe l’argento, che dite?“, ha aggiunto il successore di Dieter Zetsche. Non si è fatta attendere ovviamente la risposta di Christian Horner, team principal della Red Bull: “Credo che Toto possa continuare a lottare per convincerlo, ma io sono già sicuro di chi saranno i miei piloti per il prossimo anno. Max è il miglior pilota al momento e anche se per tanti anni abbiamo vinto anche senza di lui, oggi sta dimostrando perché è campione del mondo“.

Mercedes, se non dovesse materializzarsi già a fine stagione un clamoroso divorzio tra Red Bull e Verstappen, ha pronta sul tavolo l’opzione Kimi Antonelli per il 2025. Il giovanissimo driver bolognese, fiore all’occhiello dell’Academy della Stella, è attualmente impegnato nel campionato di Formula 2 con i colori del Team Prema dopo aver vinto tutto negli ultimi due anni tra Formula 4 e Formula Regional.