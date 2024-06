F1, problemi sulla Red Bull di Max Verstappen a Montreal: cosa è successo alla RB20

Una prima giornata complicata per le squadre nel nono appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Montreal, in Canada, la pioggia l’ha fatta da padrona ed è stata addirittura la grandine a condizionare la prima sessione di prove libere. Per questo motivo, il day-1 non ha dato grandissime indicazioni, anche se la Ferrari ha mostrato un bel passo con le gomme medie, per quel poco che si è compreso.

In casa Red Bull invece pare che i problemi nell’affrontare i cordoli e avere trazione in uscita permangano. Max Verstappen e Sergio Perez non hanno rubato l’occhio, come si suol dire, e nello stesso tempo c’è stato un contrattempo sulla vettura dell’olandese. Di che cosa si tratta?

Nel corso della FP2, a colpire l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori è stato il problema relativo all’ERS presentatosi sulla RB20 del tre-volte iridato. Max, infatti, è stato costretto a rientrare ai box, rendendosi conto di una fumata fuoriuscita dalla parte posteriore della sua monoposto. Una criticità di natura elettrica, che ha costretto i tecnici della scuderia di Milton Keynes a intervenire.

Sarà interessante comprendere se, in vista della giornata di qualifiche, questa problematica andrà a condizionare il week end di Verstappen. In tutto questo, da valutare anche quale impatto continuerà ad avere il meteo nello sviluppo del round canadese.