F1, Oscar Piastri: “Pensavo di poter passare Verstappen, ma è mancato qualcosa”

Oscar Piastri è stato uno dei grandi protagonisti della Sprint del Gran Premio d’Austria 2024, valevole come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren, terzo in griglia, ha sfruttato al meglio la lotta ravvicinata tra Max Verstappen e Lando Norris, prendendo al volo la sua occasione e superando il suo teammate britannico per poi non riuscire però ad impensierire l’olandese della Red Bull per la vittoria.

Il 23enne nativo di Melbourne ha risposto così nell’immediato post-Sprint a chi gli chiedeva se fosse soddisfatto del risultato: “Sì e no. Ho chiuso in una posizione migliore rispetto a quella di partenza, ma dalla seconda metà di gara in poi non avevo abbastanza passo. Pensavo di avere la possibilità di passare Max, ma è mancato qualcosa. C’è qualcosa da esaminare per le qualifiche e poi per domani, ma ci portiamo a casa un bel bottino di punti rispetto agli altri team in lotta con noi”.

Sulla manovra del sorpasso al compagno di squadra Norris, decisiva a conti fatti per la seconda posizione: “Ho visto che davanti erano in battaglia e sapevo che ci sarebbe stata l’opportunità in uscita da curva 4. Speravo di stare davanti a entrambi. Ho fatto del mio meglio: volevo passare Max il giro dopo, ma mi è mancato il ritmo. Ho dovuto essere paziente”.