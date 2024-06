F1, Oscar Piastri: “Non so chi sarà il favorito in Canada, la vittoria è nelle nostre corde”

La McLaren sta crescendo gara dopo gara e Oscar Piastri è stato autore di un grandissimo fine settimana nel Gran Premio di Monaco sulle strade di Montecarlo un paio di settimane fa: il talentuoso pilota australiano si è piazzato in seconda posizione solo dietro a Charles Leclerc e ora è pronto anche in Canada a fare la voce grossa.

Queste le sue parole alla vigilia del fine settimana di Montreal in conferenza stampa: “Gli ultimi tre weekend sono stati molto solidi sia da parte del team che da parte mia. Monaco è stata la prima volta in cui ho portato a termine un risultato positivo ed è anche grazie alla macchina e in questo momento mi sento in fiducia, mi sento in una buona posizione. Ho avuto alcune gare difficili dopo un inizio promettente e poi sono riuscito a trovare costanza negli ultimi fine settimana ed è quello che mi mancava”.

“La macchina è cresciuta in diverse aree rispetto alla passata stagione. Penso che in Canada non saremo i favoriti, ma non so neanche chi si può ritenere favorito, quindi spero semplicemente di essere in lotta. Lottare per le posizioni di vertice è davvero entusiasmante ed è grazie al team e al lavoro che abbiamo fatto questa crescita. La vittoria penso che sia alla portata, l’abbiamo dimostrato negli ultimi weekend“.