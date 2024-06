F1, Oscar Piastri: “C’è frustrazione, dobbiamo mettere alcune cose in ordine”

Mastica amaro Oscar Piastri. Il pilota della McLaren si è infatti dovuto accontentare della quinta posizione in occasione del GP del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 andato in scena sul circuito di Montréal.

L’oceanico nello specifico ha subito l’attacco di George Russell nel corso del 55° giro, quando si trovava in terza posizione, non reggendo successivamente anche l’avanzata di Lewis Hamilton. Visibilmente deluso, l’australiano ha commentato la sua prova in zona mista.

“C’è frustrazione – ha detto Piastri -. Non so se il risultato sarebbe stato diverso ma ci sono alcune cose che avremmo potuto fare diversamente, da parte mia e della squadra, ma le analizzeremo. Ci sono alcune cose che dobbiamo fare meglio, compresi alcuni dettagli minori, poi dobbiamo soprattutto mettere in ordine la nostra comunicazione. Alla fine la Mercedes è stata comunque molto forte”.