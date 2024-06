F1, Oscar Piastri: “Buon terzo posto ma potevo fare meglio. La Sprint Race? Voglio la vittoria”

Oscar Piastri è soddisfatto a metà dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Qualifying del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato del Red Bull Ring, infatti, il portacolori del team McLaren si tiene stretto il suo risultato, ma sottolinea come in alcuni punti potesse fare anche meglio.

La pole position della Sprint Race è di Max Verstappen con il tempo di 1:04.696 con 93 millesimi su Lando Norris e 301 proprio su Oscar Piastri. Quarto George Russell a 368 millesimi davanti a Carlos Sainz, quinto a 440. Sesto Lewis Hamilton a 584, settimo Sergio Perez a 1.322, mentre domani sarà decimo in griglia Charles Leclerc.

Al termine del venerdì tra i monti della Stiria, il pilota nativo di Melbourne ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “Nel complesso devo dire che mi sono trovato abbastanza a mio agio con le novità portate. Ho messo a segno un bel tempo e ho conquistato una buona posizione, ma sono sicuro che nell’ultimo tentativo avrei potuto fare meglio in un paio di curve. Non sono stato pulito a dovere”.

“Ad ogni modo – prosegue il classe 2001 – sono contento di come sto guidando dopo un fine settimana complicato come quello del Montmelò. L’ala anteriore nuova ha funzionato bene, per cui non mi rimane che vedere come proseguirà il weekend. Domani posso puntare alla vittoria. Il distacco da Max Verstappen non è enorme, per cui nella Sprint Race voglio provarci”.