F1 oggi in tv, GP Austria 2024: orari prove libere e qualifiche Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 28 giugno, prende il via il fine-settimana del GP d’Austria, tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Spielberg, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Un week end particolare per via della terza Sprint Race della stagione.

La presenza della Sprint nel fine-settimana porta a un cambiamento importante nell’organizzazione del primo giorno. Oggi, infatti, assisteremo una sessione di prove libere, che sarà l’unica dell’intera tre-giorni negli States, e poi la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che andrà a definire lo schieramento di partenza della citata Sprint, prevista domani.

Poco tempo dunque per i primattori della pista e gli ingegneri per lavorare sul bilanciamento delle monoposto. Una sfida da vincere per le varie squadre, quindi, in particolare per la Ferrari. La scuderia di Maranello vuole dimenticare quanto accaduto nel GP di Barcellona dell’ultimo fine-settimana e spera di sfruttare al meglio le caratteristiche della pista.

La prima giornata del week end del GP d’Austria, appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la trasmissione in chiaro e in diretta su TV8 e su TV8.it esclusivamente della Sprint Qualifying, mentre la libere saranno coperte solo dai canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di questo day-1.

F1 OGGI IN TV GP AUSTRIA F1 2024

Venerdì 28 giugno

Ore 12.30-13.30 F1, Prove libere – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Ore 16.30-17.14 F1, Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e su TV8

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta oggi solo la Sprint Qualifying, mentre la sessione di prove libere sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; è prevista la copertura in chiaro in diretta oggi su TV8.it esclusivamente della Sprint Qualifying, mentre la sessione di prove libere sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8

Ore 16.25-17.35, F1, Sprint Qualifying – Diretta tv in chiaro