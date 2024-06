F1, obiettivo podio per la Ferrari nel GP di Spagna. Il duello Norris-Verstappen promette scintille…

Le qualifiche di Montmelò hanno finalmente messo le cose in chiaro, dopo i segnali contrastanti delle prove libere, confermando in linea di massima le aspettative della vigilia per quanto riguarda le gerarchie in campo tra i vari top team sulla pista catalana. Red Bull si è rivelata più competitiva rispetto alle ultime uscite dovendo però fare i conti con una McLaren ormai stabilmente al vertice in ogni circuito, mentre Ferrari se l’è giocata alla pari con Mercedes (in ripresa, ma non al livello del Canada) per il ruolo di terza forza.

All’interno di questo quadro, alcuni piloti hanno fatto la differenza mentre altri si sono smarriti nelle fasi calde o hanno semplicemente confermato il trend negativo delle ultime settimane. Nota di merito in tal senso per Lando Norris (1°) e Max Verstappen (2° a 20 millesimi), che hanno dato vita ad uno splendido duello ravvicinato per la pole position a Barcellona dimostrandosi molto più veloci dei rispettivi compagni di squadra (8° Perez, ma scatterà 11° per una penalità, mentre Piastri è finito in ghiaia nell’ultimo time-attack del Q3).

I long-run del venerdì avevano evidenziato un sostanziale equilibrio a livello di passo tra Red Bull e McLaren, quindi si preannuncia una sfida entusiasmante per la vittoria in gara con partenza e strategia che dovrebbero rivelarsi decisive. Alle spalle di Lando e Max, che hanno rifilato ben tre decimi agli inseguitori sul giro secco, c’è un pacchetto di mischia compatto con in palio virtualmente il terzo gradino del podio.

Tutto aperto nel confronto diretto tra Mercedes (3° Lewis Hamilton, 4° George Russell) e Ferrari (5° Charles Leclerc, 6° Carlos Sainz), senza sottovalutare la possibile rimonta da lontano di Piastri (9°) su McLaren e Perez (11°) su Red Bull. La Scuderia di Maranello ha l’obbligo di battagliare quantomeno per la terza posizione con entrambe le macchine, cercando di guadagnare il maggior numero possibile di punti in ottica Mondiale costruttori.