F1, Mercedes a Barcellona con il nuovo fondo: continua lo sviluppo alla vettura

In casa Mercedes è tornato l’ottimismo dopo lo scorso fine settimana a Montreal, nel Gran Premio del Canada. Le Frecce d’Argento hanno portato a casa il risultato più positivo della stagione: George Russell ha centrato la pole position al sabato e ha concluso poi in terza posizione appena davanti a Lewis Hamilton in gara.

Un miglioramento radicale rispetto ai primi appuntamenti del 2024 che erano stati spesso disastrosi per la scuderia tedesca: l’apporto di una nuova ala anteriore sembra aver completamente rigenerato una macchina che aveva cominciato con tante difficoltà nell’assetto e nel bilanciamento nelle prime gare di questa stagione.

Verso Barcellona sono attesi ulteriori sviluppi, su tutti quello del nuovo fondo che Toto Wolff spera possa dare ancora una mano nella crescita delle prestazioni. Il team principal ha detto questo a riguardo degli aggiornamenti: “Credo che da Imola in poi abbiamo fatto i passi giusti e abbiamo montato sulla vettura parti che funzionano, cosa che negli ultimi due anni ci ha messo in difficoltà“.

“Ora sembra che stiamo aumentando le prestazioni ogni fine settimana ed abbiamo anche nuove cose in arrivo, nuove parti a Barcellona che dovrebbero aiutarci. Quindi spero vivamente che potremo continuare questa traiettoria positiva“.