F1, Max Verstappen punge Perez: “Vogliamo avere due vetture davanti, il danno è stato fatto in qualifica”

Max Verstappen è stato eccezionale nel Gran Premio del Canada a Montreal: tra Safety Car, strategie sbagliate dalla McLaren e pioggia, l’olandese è riuscito a gestire alla perfezione tutti i momenti e a trionfare davanti a Lando Norris e George Russell, ottenendo punti preziosi per la conquista del Mondiale.

Dopo la gara, il tre volte campione del mondo ha pizzicato la sua squadra e il compagno di squadra Sergio Perez: “Checo? Il danno penso sia stato fatto in qualifica e partire dietro in queste condizioni è sempre molto difficile. Poi ho visto il suo ritiro. Sapevo di dover fare un buon risultato, per non permettere agli altri team di recuperare molto”.

“Finché si continua a vincere, e i rivali chiudono al secondo e terzo posto, non si perdono molti punti. A volte puoi fare gare da solo, ma vogliamo avere due vetture davanti. E non ho dubbi che la situazione possa migliorare presto, quindi dobbiamo lavorare sulla nostra auto per renderla più facile da guidare. Poi sono sicuro che torneremo davanti entrambi, come a inizio anno”.