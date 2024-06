F1, Max Verstappen: “Mi è piaciuta la gara di Montreal, ma non deve essere così ogni volta”

Max Verstappen si presenta a Montmelò da leader del Mondiale di Formula Uno con un vantaggio di 56 punti su Charles Leclerc e 63 su Lando Norris, dopo la splendida vittoria ottenuta nell’ultimo GP in Canada. L’olandese della Red Bull, anche in base alle caratteristiche del circuito catalano, è il grande favorito della vigilia per il Gran Premio di Spagna 2024.

Il tre volte iridato ha parlato così alla stampa durante il media day odierno, rispondendo a una domanda sulla sua tipologia di gara preferita: “Anche a me è piaciuta la gara di Montreal, ma non deve essere così ogni volta. È piuttosto stancante per tutti. Mi piace anche vincere una gara con 20 secondi di vantaggio, ma non ho paura della concorrenza. Io alla fine mi concentro solo sulla mia prestazione“.

“So che quando siamo sotto pressione possiamo fare un buon lavoro, ma ovviamente non siamo robot. Le persone commettono errori. Anch’io commetto errori. Ma si cerca di minimizzare questo tipo di errori durante tutto l’anno, soprattutto quando si è in una battaglia serrata con molte squadre“, aggiunge il 26enne nativo di Hasselt (fonte: Motorsport-Total).