F1, Max Verstappen: “Le McLaren vanno forte, abbiamo lottato per vincere la Sprint”

Max Verstappen continua a dettare legge al Red Bull Ring di Spielberg, circuito che sta ospitando questo weekend il GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Il Campione del Mondo in carica ha infatti vinto in scioltezza la Sprint Race, rimanendo ancora imbattuto nel fine settimana dopo aver chiuso in testa sia le prove libere che la Sprint Qualifying.

Il fenomeno olandese dopo un inizio combattuto ha gestito al meglio la corsa, precedendo in classifica le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, rispettivamente secondo e terzo classificato. Una volta arrivato al parco chiuso, visibilmente soddisfatto, il pilota Red Bull ha commentato la sua performance:

“Siamo partiti bene, poi ogni volta che si apre il DRS non è facile uscire dalla zona, c’è voluto qualche giro e qualche battaglia molto emozionante – ha detto Verstappen – Una volta fuori ho fatto la mia gara e le cose sono andate meglio. La Mclaren ha due macchine che vanno molto forte, per cui abbiamo dovuto lottare per portare a casa questa gara. Ci sono alcune cose che possiamo fare meglio in vista di domani con una prova più lunga e con le gomme che si consumeranno di più“.

Verstappen ha quindi concluso: “Clipping tra il quarto e il quinto giro? È l’effetto DRS. Loro usano meno motore nel rettilineo per cercare di spingere. Ma una volta tornato nella gestione normale, tutto è andato a suo posto. Domani cercherò di gestire la gara, ma dobbiamo analizzare i dati degli altri per capire dove migliorare”.