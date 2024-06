F1, Max Verstappen: “La gara si è decisa in partenza. La strategia aggressiva ha pagato”

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Spagna 2024, decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un successo di grande spessore per l’olandese della Red Bull, che ha avuto la meglio nella sfida annunciata con Lando Norris dopo aver visto sfumare ieri la pole position in extremis per 20 millesimi.

A conti fatti la partenza è stata decisiva, con il tre volte iridato che ha preso la posizione sul britannico della McLaren (pur cedendo momentaneamente la leadership alla Mercedes di uno scatenato Russell) conservandola poi fino alla bandiera a scacchi nonostante il disperato tentativo di rimonta di Norris.

“La gara si è decisa in partenza. Sono andato in testa al secondo giro e lì sono riuscito a costruirmi un cuscinetto. Dopodiché abbiamo giocato una gara in difesa, perché Lando aveva una macchina molto veloce e anche sul degrado gomme erano meglio di noi, perché a fine stint andavano molto bene. Però abbiamo fatto tutto bene, la strategia piuttosto aggressiva ha dato i suoi frutti. Siamo arrivati molto vicini, ma siamo contenti di aver vinto di nuovo“, racconta il figlio di Jos.

Sulla partenza: “Ho dovuto fare un po’ di rally, Lando mi ha spinto sull’erba e abbiamo frenato tardi in curva 1. Io stavo cercando di prendere la testa, ci sono poi riuscito più avanti passando Russell. Io volevo stare davanti per gestire le gomme, quando ci sono riuscito è stato tutto più facile. Le gomme qui diventano molto calde e scivoli tanto. Devi gestire ma sei sempre al limite“.