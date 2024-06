F1, Max Verstappen: “Gara folle, siamo stati bravi a prendere le decisioni giuste”

Max Verstappen ha vinto il GP del Canada, tappa numero nove del Mondiale 2024 di Formula 1. In una gara contrassegnata dall’ingresso di due safety car, il detentore del titolo è riuscito a tenere botta, conducendo il gruppo a partire dal ventisettesimo giro ed amministrando con intelligenza il vantaggio.

Quello odierno è il sesto successo stagionale (nonché terzo consecutivo in Canada) per l’olandese che, per l’occasione, ha preceduto la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell. Una volta arrivato al parco chiuso, Il pilota della Red Bull ha commentato la sua prova:

“E’ stata una gara folle – ha detto Verstappen -, sono successe un sacco di cose. Siamo stati sempre sul pezzo con le decisioni. Direi che siamo stati bravi come team, abbiamo mantenuto la calma, siamo rientrati nei momenti giusti. Le safety car sono state a nostro favore, ma dopo siamo riusciti a gestire il distacco. Mi sono divertito, c’è bisogno di gare come queste ogni tanto“.

In conclusione il nativo di Hasselt ha chiosato: “Anche in fasi diverse la gara è stata molto divertente. Non ho avuto un particolare problema alla sospensione: sappiamo di cosa si tratta. Dobbiamo lavorarci, ma abbiamo vinto ed abbiamo tanto margine di miglioramento. Questa è la cosa più importante“.