F1, Lewis Hamilton vola nella FP3 a Montreal davanti a Verstappen. Ferrari indietro

Un Lewis Hamilton deluxe in questo fine-settimana in Canada, nono appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Montreal, l’asso nativo di Stevenage ha fatto vedere una velocità notevole e con la Mercedes è andato a prendersi il miglior tempo di 1:12.549 a precedere l’olandese Max Verstappen (Red Bull) di 0.374 e il compagno di squadra George Russell di 0.408.

W15, dunque, che va piuttosto forte e la prestazione dei due britannici è un dato sicuramente confortante per la squadra gestita da Toto Wolff. Red Bull che continua a saltare un po’ troppo e Verstappen, via-radio, l’ha fatto presente a più riprese. A completare il quadro della top-5 sono stati il padrone di casa, Lance Stroll (Aston Martin) a 0.477, e l’australiano Oscar Piastri (McLaren) a 0.717. Settima piazza per l’altro alfiere di Woking, Lando Norris, distanziato di 0.744.

E le Ferrari? A Maranello ci sono delle nubi, le stesse che potrebbero arrivare nel corso delle qualifiche e assenti almeno per questa sessione. Il monegasco Charles Leclerc ha concluso in decima posizione a 0.800. “Siamo molto lenti“, questo il commento via radio del pilota del Principato a testimoniare i problemi. Criticità che l’hanno riguardato in particolare all’impianto frenante, all’inizio di questa FP3. Ancora più indietro Carlos Sainz, classificatosi 12° a 1.021. Non dei presupposti positivi per la Rossa in vista del time-attack delle 22.00 italiane.

Servirà cambiare registro per il team del Cavallino Rampante, altrimenti i ricordi dolci di Montecarlo saranno subito sostituiti dalle difficoltà in Canada.

CLASSIFICA FP3 GP CANADA F1 2024

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:12.549 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.374 4

3 George RUSSELL Mercedes+0.408 4

4 Lance STROLL Aston Martin+0.477 6

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.717 6

6 Daniel RICCIARDO RB+0.730 7

7 Lando NORRIS McLaren+0.744 6

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.791 5

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.793 3

10 Charles LECLERC Ferrari+0.800 6

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.890 4

12 Carlos SAINZ Ferrari+1.021 5

13 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.093 5

14 Logan SARGEANT Williams+1.114 5

15 Yuki TSUNODA RB+1.167 7

16 Pierre GASLY Alpine+1.188 4

17 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.228 4

18 Alexander ALBON Williams+1.331 4

19 Esteban OCON Alpine+1.526 4

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber+6.107 1