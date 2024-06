F1, Lewis Hamilton sabotato dalla Mercedes? I media britannici suggeriscono un addio anticipato al pilota

Una situazione surreale. Il caso con al centro Lewis Hamilton è particolare. Tutto è nato da un’e-mail anonima secondo cui un dipendente della Mercedes ha mosso accuse pesantissime nei confronti della gestione della scuderia di Brackley per via degli atti di sabotaggio nei confronti di Lewis. Giova ricordare che il sette volte iridato al termine del Mondiale 2024 di F1 lascerà la Stella a tre punte per andare in Ferrari.

Sono arrivate le secche smentite della squadra e di Toto Wolff, in primis, che ha annunciato di contattare la polizia per indagare. Tuttavia, i media britannici hanno preso una posizione molto chiara rispetto al caso. Il Daily Mail, che ha riportato la notizia dell’e-mail anonima, sostiene quanto segue:

“L’unico modo per uscirne è che Hamilton si prenda il resto della stagione. Altrimenti, il risentimento si inasprirà“, si legge sul sito web della testata britannica. Secondo l’ex pilota di F1, Johnny Herbert: “È normale che Lewis non sia al corrente di tutto. Per quanto riguarda l’idea che la sua monoposto sia stata modificata per influenzare le sue prestazioni, è una sciocchezza“, ha dichiarato.

Sciocchezza o meno un bel polverone si è alzato e ormai nel Circus sta diventando un’abitudine, per quanto accaduto anche con il Team Principal della Red Bull, Christian Horner.