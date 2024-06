F1, Lewis Hamilton: “Passi in avanti importanti, speriamo di continuare così”

Segnali importanti da Lewis Hamilton. L’ex Campione del Mondo è stato uno dei grandi protagonisti nel venerdì del GP della Spagna, decimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota della Mercedes infatti dopo aver chiuso al settimo posto la prima sessione di prove libere si è reso artefice di una grande FP2, terminata in prima posizione.

Nello specifico il nativo di Stevenage ha fermato il crono a 1:13.264, rifilando +0.022 alla Ferrari di Carlos Sainz, secondo davanti alla McLaren di Lando Norris, sul gradino più basso del podio con +0.055. Grande la soddisfazione di Lewis che, in zona mista, ha commentato a caldo quanto fatto.

“La FP1 non è stata la sessione migliore per noi, ma abbiamo comunque imparato molto – ha detto Hamilton – La FP2 però è andata molto meglio e la macchina si è comportata benissimo. La pista era molto calda, quindi è stata dura per le gomme, soprattutto sulla lunga distanza. Nel complesso, però, non sembrava che fossimo troppo lontani dallo stare nella mischia”.

Hamilton ha quindi proseguito: “Abbiamo fatto un passo avanti con la macchina nelle ultime gare. Tutti hanno lavorato così duramente per portarci a questo punto e ottenere questi progressi. Anche noi abbiamo una direzione chiara sul dove vogliamo andare. Stiamo iniziando a vedere che ciò si riflette nelle nostre prestazioni in pista. Speriamo di poter continuare su questo slancio da oggi fino a sabato e avvicinarci ai nostri concorrenti”.