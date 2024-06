F1, Lewis Hamilton: “Montrèal pista ideale per chi ha una guida aggressiva. Ci sarà un aggiornamento nelle W-15”

Sembra ottimista Lewis Hamilton alla vigilia del GP del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo weekend sul circuito di Montrèal. In una conferenza stampa dove a rubare l’attenzione è stato per ovvie ragioni Sergio Perez (non senza sorprese fresco di rinnovo), il britannico ha svelato le sensazioni in vista di una gara dove potrà finalmente testare alcuni aggiornamenti importanti sulla sua monoposto.

“E’ una pista quasi cittadina, che si addice a chi ha uno stile aggressivo. Stiamo crescendo e sono fiero di come si sta lavorando in fabbrica, con grande concentrazione e spero ci si possa avvicinare anche di più agli altri. C’è un aggiornamento per entrambe le W15 e non vedo l’ora di vedere le sensazioni che avremo”, ha detto Hamilton.

Il pilota della Mercedes ha poi proseguito: “La macchina ora è più stabile nelle curve e ora possiamo affrontarle con più facilità. Ma il bilanciamento manca ancora“.

Non è mancata poi la classica domanda sul futuro. In tal senso l’ex Campione del Mondo ha ripetuto i motivi che lo hanno portato a firmare l’accordo con la scuderia di Maranello in vista della prossima stagione: “Il rapporto con Vasseur ma anche quello con Elkann, con cui mi sento spesso, mi ha portato a scegliere Ferrari“