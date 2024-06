F1, Lewis Hamilton: “La penalizzazione un vero peccato, la macchina continua a dare buone risposte”

Lewis Hamilton chiude un Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, davvero particolare. Sul tracciato del Red Bull Ring il pilota inglese vede il successo del suo vicino di box grazie al contatto Verstappen-Norris, mentre lui scende dal podio anche per una penalizzazione improvvida.

La vittoria va a George Russell che precede per 1.9 secondi Oscar Piastri, mentre il podio si completa con Carlos Sainz a 4.5. Quarto proprio Lewis Hamilton a 23.1, quinto Max Verstappen a 37.2, mentre è sesto Nico Hulkenberg a 54.0. Settimo Sergio Perez a 54.6, ottavo Kevin Magnussen a 60.3, quindi nono Daniel Ricciardo davanti a Pierre Gasly e Charles Leclerc.

Al termine della gara del Red Bull Ring il pilota sette volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di F1.com: “Purtroppo la penalizzazione per aver calpestato la linea bianca al momento del pit-stop è un errore pesante che mi è costato parecchio pensando soprattutto alla corsa per il podio. Colpa mia, ho chiesto subito scusa alla squadra”.

Nel complesso, però, ancora un buon weekend per il team di Brackley: “Sono contento che George abbia colto l’occasione e abbia conquistato la sua seconda vittoria in carriera. La macchina continua a crescere. Forse qui in Austria eravamo un soffio meno competitivi rispetto a Barcellona, ma la strada intrapresa è quella giusta”.