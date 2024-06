F1, Lando Norris: “Ho completato un giro perfetto. Da Miami abbiamo una macchina competitiva”

Un grande Lando Norris ha conquistato la pole-position del GP di Spagna, tappa del Mondiale 2024 di F1. La McLaren ha confermato tutto il proprio potenziale sul circuito del Montmeló e tra le mani del pilota britannico il 100% è stato messo in pista. Un ultimo tentativo sensazionale quello di Norris, con il crono di 1:11.383 a precedere di 0.020 il leader del campionato, Max Verstappen, e di 0.318 la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Deludenti le due Ferrari, in terza fila con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz.

“Un giro semplicemente perfetto. L’ho capito fin da subito e sono felicissimo di essere riuscito a metterlo insieme. Questa credo sia la più bella pole della mia carriera. Voglio ringraziare i sostenitori che erano qui e c’è grande soddisfazione“, ha dichiarato a caldo Lando.

Un risultato non frutto del caso, ma di un progetto che negli ultimi due mesi è evoluto in maniera incredibile. È stato lo stesso racing driver britannico a sottolinearlo: “È da Miami che siamo molto forti, ma probabilmente è mancato qualcosa in qualifica. Verstappen e Red Bull sono veloci, ma noi proveremo a dare tutto per vincere“, ha concluso Norris.

Vedremo domani cosa accadrà in gara, dal momento che le previsioni meteorologiche parlano di pioggia all’inizio del GP. Da capire in che modo questo altererà gli equilibri.