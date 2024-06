F1, Kimi Antonelli sempre più vicino alla Mercedes. Toto Wolff chiude le porte a Sainz

Non è ancora arrivata una comunicazione ufficiale, ma i segnali che arrivano della Mercedes sembrano tutti convergere su un’idea: Kimi Antonelli guiderà la vettura di Brackley nel campionato di F1 2025. Il prossimo 25 agosto, Kimi compirà 18 anni e il suo avvento nel Circus è favorito anche dalla modifica attuata dalla FIA al Codice sportivo internazionale, a due articoli in materia di Super Licenza.

Norme che riducono a 17 anni la possibilità di concedere il titolo per guidare in F1 o anche solo in sessioni di prove libere. Si potrebbe così pensare che Antonelli possa avere possibilità di girare nelle libere destinate ai rookie, con la monoposto della Stella a tre punte. Tra l’altro, Kimi ha già provato l’emozione di essere al volante di una Mercedes, seppur datata, nel corso dei test che si sono tenuti a Barcellona.

A questo proposito, la posizione di Toto Wolff è una conferma: “Noi abbiamo intrapreso un percorso in cui Kimi Antonelli ha sicuramente un ruolo importante. Sainz sta facendo un lavoro fantastico, ma non rientra nei nostri piani futuri ed era giusto comunicarglielo per tempo“, le parole del manager austriaco. “Non abbiamo ancora preso una decisione per il prossimo anno, ma non volevamo che anche Carlos aspettasse“, ha precisato Wolff.

Su Antonelli, il direttore tecnico James Allison ha sottolineato: “Ha sicuramente impressionato tutti con le sessioni che ha svolto finora. Non era mai stato su una macchina di F1, ma ha trovato con facilità il feeling. È veloce e non ha commesso errori. Lui sembra fare tutto con estrema naturalezza“, ha dichiarato Allison. Attualmente, il pilota italiano è sesto nella classifica del campionato di F2, ottenendo punti in sette gare su dieci e come miglior piazzamento il quarto posto a Melbourne, Imola e Monaco.