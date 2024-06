F1, in Germania sono sicuri: Kimi Antonelli in Mercedes nel 2025. L’annuncio però si fa attendere…

L’Italia si prepara a riabbracciare un proprio pilota in Formula Uno. Andrea Kimi Antonelli, infatti, sembra il prescelto per interrompere il periodo ormai di 3 anni senza un protagonista di casa nostra nella massima competizione del motorsport. Era dai tempi di Antonio Giovinazzi, infatti, che il Bel Paese non poteva fregiarsi di un rappresentante in F1.

Il pilota nativo di Bologna, che il 25 agosto diventerà maggiorenne, sembra infatti pronto a sbarcare nel Circus. La Mercedes metterà sotto contratto l’italiano che andrà a fare coppia con George Russell che, come si è già visto in questa stagione, diventerà sempre più il punto di riferimento della scuderia di Brackley.

Il dopo-Lewis Hamilton con i suoi 7 titoli iridati, sarà quindi Kimi Antonelli. Il pilota che si sta cimentando in Formula 2 con la Prema Racing scalpita e non vede l’ora di poter mettere nero su bianco il suo nuovo contratto. Secondo la stampa tedesca, la Bild in particolare, il classe 2006 ha già firmato con il team Mercedes e nel 2025 sarà sulla W16.

Ma, come si scrive da più parti, quello che sorprende è che non sia ancora arrivato l’annuncio ufficiale. Come sottolinea Motorsport.com, l’unico ostacolo da questo punto di vista è la questione legata a Max Verstappen. Il team principal Toto Wolff, infatti, sta aspettando fino all’ultimo momento per capire se, davvero, l’olandese può cambiare aria e salutare la Red Bull. Al momento le chance di una rivoluzione sono bassissime, per cui Kimi Antonelli è pronto per vivere il suo sogno. Il 2025 vedrà di nuovo un pilota italiano in Formula Uno, e non sarà uno di passaggio, ma uno dei talenti più nitidi del motorsport mondiale.