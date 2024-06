F1, la Ferrari vuole spingere: si pensa a nuovi aggiornamenti a Barcellona

Un weekend da dimenticare per la Ferrari in Canada. Due ritiri per Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma anche una gara in cui i due, per motivazioni differenti, non sono mai parsi in grado di fare davvero la differenza. E per questo sembra che a Maranello vogliono rimboccarsi le maniche per tornare subito in alto.

Secondo il portale formul1a.uno, in un articolo scritto a quattro mani da Giuliano Duchessa e Rosario Giuliana, la Ferrari starebbe spingendo per portare i prossimi aggiornamenti già nel prossimo appuntamento mondiale che si correrà al Montmelò il prossimo 23 giugno, anticipandosi così di un paio di settimane: il secondo pacchetto di aggioornamenti

Sempre secondo lo stesso articolo, il DT Enrico Cardile vuole provare ad aumentare il carico complessivo, oltre a dare un miglior compromesso aerodinamico. Oltretutto, un altro obiettivo sarebbe quello di cambiare il fondo della vettura.

I primi aggiornamenti sono stati portati nel weekend di Imola, lo scorso 19 maggio, permettendo alla rossa di poter sorridere a Montecarlo ma confermando i problemi di grip con le basse temperature. Portare immediatamente altre novità potrebbe significare anche la volontà di voler fare un passo in più rispetto a quanto visto ora, o anche una generale insoddisfazione sugli step evolutivi fatti fino ad ora.