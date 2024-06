F1, Frederic Vasseur verso il GP di Spagna: “Riprenderemo il ritmo a Barcellona, campionato ancora lungo”

Dopo un weekend di riposo, in cui i riflettori erano puntati sulla 24 Ore di Le Mans, da venerdì 21 a domenica 23 giugno torna protagonista la Formula Uno con il Gran Premio di Spagna 2024, decimo appuntamento stagionale del Mondiale. Il circuito di Montmelò rappresenta un banco di prova fondamentale per le macchine, su una pista completa in cui di solito emergono gli effettivi valori in campo delle varie monoposto.

Ferrari è chiamata ad un pronto riscatto dopo la debacle di Montreal, con la doppia eliminazione in Q2 ed il ritiro di entrambi i piloti (Charles Leclerc per un problema al motore, Carlos Sainz per un incidente) in gara. A Barcellona capiremo meglio il vero livello attuale della SF-24 rispetto a Red Bull e McLaren, senza sottovalutare una Mercedes che ha saputo esaltarsi in Canada.

“A Montecarlo è stato un fine settimana difficile per la Red Bull, e a Montreal è stato difficile per noi. Avremo weekend complicati, ma dobbiamo tenere presente che ci restano ancora 15 o 16 gare da disputare. È quasi una stagione del 2018 o 2017, con 15 o 16 gare all’anno“, dichiara il team principal della Scuderia di Maranello Frederic Vasseur.

“Abbiamo ancora un campionato davanti a noi. Sicuramente avremo fine settimana difficili, ma ne avremo anche di buoni. La cosa più importante è mantenere lo stesso approccio, continuare a svilupparsi e continuare a risolvere i problemi. Non siamo campioni del mondo dopo un buon fine settimana, e non siamo dispersi dopo un weekend difficile. Torneremo in Spagna e riprenderemo il ritmo“, aggiunge il manager francese.