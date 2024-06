F1, Ferrari disastrosa nelle qualifiche del GP del Canada: cosa non ha funzionato

Gomme poco accese. La Ferrari è letteralmente affondata nelle qualifiche del GP del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Montreal, le aspettative erano quelle di replicare quanto fatto a Montecarlo e invece le due vetture di Maranello non sono riuscite neanche a superare il taglio per accedere alla Q3 delle qualifiche.

11° Charles Leclerc e 12° Carlos Sainz i risultati de team del Cavallino Rampante nel time-attack, conseguenza delle ormai solite problematiche di portare in temperatura le gomme. Se l’anno scorso la SF-23 andava letteralmente in crisi per il degrado in gara, la vettura di quest’anno ha il problema diametralmente opposto con poca benzina nel serbatoio.

Si sperava che con il nuovo pacchetto di aggiornamenti di aver trovato una soluzione, ma evidentemente il bilanciamento non era giusto, considerando le pressioni delle mescole, associate alle temperature piuttosto basse in Canada. In altre parole, Leclerc e Sainz non avevano grip e quindi la loro prestazione è stata largamente negativa.

Domani, forse, le cose potrebbero andare meglio per quanto si è notato nel corso delle prove libere del venerdì, anche in caso di asfalto bagnato. Certo, servirà una gara un po’ pazza per riportare in auge le Rosse, in un GP in cui è stata la Mercedes a stupire, vista la pole-position di George Russell.