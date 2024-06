F1, Fernando Alonso ironico: “Undicesimo posto? Meglio di quello che ci aspettavamo”

Si aspettava certamente un esito diverso Fernando Alonso. L’iberico partirà infatti soltanto dall’undicesima posizione in griglia al GP della Spagna, decima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo weekend nel circuito della Catalogna.

Un risultato non all’altezza delle aspettative per il pilota dell’Aston Martin, il quale ha mancato il piazzamento nella Q3 complice anche la grande performance di Gasly e Ocon. Visibilmente provato, il padrone di casa ha commentato la sua prova in zona mista.

“Finire undicesimo, appena fuori dalla zona punti, è molto meglio di quanto ci aspettassimo. Avevamo molta paura di questo circuito e del crono di oggi”, ha detto Alonso. Lo sconsolato ex Campione del Mondo ha poi chiosato non nascondendo una certa frustrazione: “Vogliamo lottare per il podio, ma in questo momento non siamo all’altezza”.