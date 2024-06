F1, Christian Horner: “Verstappen ha piazzato un gran giro, peccato per Perez con le Alpine…”

Ancora una pole position, anche se nella Sprint Qualifying del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, per Max Verstappen. Sullo splendido scenario del tracciato del Red Bull Ring il team “di casa” ha nuovamente brillato. Da Milton Keynes a Spielberg, ma l’olandese non sbaglia mai.

La pole position della Sprint Race come detto è proprio di Max Verstappen con il tempo di 1:04.696 con 93 millesimi su Lando Norris e 301 su Oscar Piastri. Quarto proprio George Russell a 368 millesimi davanti a Carlos Sainz, quinto a 440. Sesto Lewis Hamilton a 584, settimo Sergio Perez a 1.322, mentre domani sarà decimo in griglia Charles Leclerc.

Al termine della giornata, il team principal del team Red Bull ha analizzato quanto avvenuto in pista: “È stato un gran giro quello di Max. È stato veloce in tutte le sessioni di qualifica. Peccato invece per Sergio Perez che ha pagato un po’ il traffico delle Alpine. Comunque, il primo e il settimo posto sono buone posizioni di partenza per la gara sprint di domani”.

Il numero uno della scuderia di Milton Keynes analizza una F1 che vede distacchi sempre più ridotti in vetta: “È molto emozionante come situazione. Qui poi i distacchi sono ridottissimi anche perchè la pista è fatta di pochissime curve. L’andamento tra i team si valuta quasi sessione per sessione. Ora abbiamo in mente solo la gara sprint, quindi penseremo a come impostare le qualifiche e la gara lunga”.