F1, Charles Leclerc sconsolato: “Problemi con i freni, non siamo abbastanza veloci. Nelle qualifiche…”

Ferrari non prestazionale e con problemi tecnici. Il responso al termine della Sprint Race di Spielberg (Austria), tappa del Mondiale 2024 di F1, è stato questo. Le due Rosse hanno concluso in quinta e settima posizione con lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc, accomunati da problemi ai freni e costretti a gestire la situazione per non compromettere la vettura.

Nella Sprint che ha visto il trionfo dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), un risultato quindi non all’altezza delle aspettative. “Avevamo problemi ai freni e quando mi sono trovato alle spalle di altre vetture, con il DRS, sono stato costretto a fare il lift and coast. Questi sono dettagli che vanno considerati e dobbiamo essere sul pezzo“, ha dichiarato Leclerc ai microfoni di Sky Sport.

Costretto quindi ad alzare il piede dall’acceleratore il pilota della Rossa poco prima del normale punto di staccata, ma la vettura ha problemi di prestazione assoluta: “Non siamo abbastanza veloci. Nelle qualifiche di oggi proveremo un po’ a cambiare l’assetto perché se rimaniamo così meglio di quarto o quinto non riusciamo a fare“, ha dichiarato Charles.

Nelle qualifiche, in programma dalle 16.00, la scuderia di Maranello cercherà di cambiare la messa a punto della monoposto dal punto di vista meccanico, ma che ci possa essere un beneficio appare una situazione decisamente difficile.