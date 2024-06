F1, Charles Leclerc amaro: “Perez poteva cercare di evitare il contatto, gara da dimenticare”

Un altro fine settimana da dimenticare per la Ferrari e in particolare per Charles Leclerc. Il monegasco non è andato oltre l’undicesima posizione in questa gara, compromessa di fatto sin dalla partenza per essersi ritrovato nel panino tra Oscar Piastri e Sergio Perez: ha così danneggiato l’ala anteriore ed è stato costretto a rientrare ai box, dovendo ricostruire così la gara da zero. Una disdetta che si aggiunge a quella della qualifica sprint, quando non si era accesa la macchina nel Q3.

Queste le sue amare dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport F1: “Sicuramente ho provato ad evitare a tutti i costi ogni contatto in partenza, sicuramente Oscar Piastri è incolpevole perché non poteva controllare ciò che succedeva al mio interno, mentre da parte di Sergio Perez credo che si potesse aspettare che in curva 1 non potessero entrare insieme, però alla fine lui ha fatto la curva e io no”.

“Non potevo fare niente e quello ha condizionato molto la nostra gara. Non siamo stati fortunati con la safety car per ritornare nella battaglia e abbiamo dovuto recuperare 40 secondi che avevamo perso. Ho fatto uno stint dietro Norris senza sorpassarlo per non avere la bandiera blu, quindi una gara da dimenticare, molto condizionata dal primo giro“.