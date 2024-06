F1, Carlos Sainz: “Tutto chiarito con Charles Leclerc. Futuro? Voglio darmi il tempo necessario per decidere”

Messa una pietra sopra. Uno screzio in pista c’era stato tra i due piloti della Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, nel corso del GP di Spagna, tappa del Mondiale 2024 di F1. Il sorpasso dello spagnolo ai danni del monegasco, nella prima fase di gara, aveva portato quest’ultimo a lamentarsi durante e dopo il GP dell’agire del compagno di squadra.

Per tutta risposta, il madrileno non riteneva di aver agito in maniera avventata, in considerazione del fatto che in quel primo stint fosse più veloce. Un fine-settimana in cui le cose non sono andate bene per la Rossa, visto che i due “litiganti” hanno concluso in quinta (Leclerc) e sesta (Sainz) posizione. Si riprende per una nuova avventura in Austria e l’iberico è tornato sulla questione ai microfoni dei media presenti a Spielberg.

“La gestione piloti non è mai stata un problema per Vasseur in questi quattro anni e non lo sarà nemmeno adesso. Condividiamo lo stesso pezzo di asfalto perché partiamo spesso uno di fianco all’altro: per me è una bella notizia per il team perché vuol dire che entrambi i piloti sono lì. Questo ti porta ad avere situazioni come quelle di Barcellona, in cui non eravamo d’accordo su alcune cose. Abbiamo sempre gestito bene queste situazioni tra di noi e sarà sempre così“, ha dichiarato l’iberico.

Carlos al centro dell’attenzione per il suo futuro, visto che a fine stagione lascerà la Ferrari. Alpine, Williams e Sauber/Audi le alternative: “È una decisione importante per la mia vita ed è per questo che ci sto mettendo tanto tempo. Voglio essere sicuro di prendere la decisione giusta senza fretta e voglio darmi il tempo necessario, sicuramente non adesso che siamo in mezzo a tre week end di gara consecutivi“.