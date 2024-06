F1, colpo di scena per Carlos Sainz: spunta l’offerta dell’Alpine di Flavio Briatore

Il futuro di Carlos Sainz in F1 è ancora tutto da scrivere. Il pilota spagnolo, in forza alla Ferrari fino alla fine del 2024, è infatti conteso da molte squadre in vista del 2025 e non solo.

Secondo quanto riportato motorsport.com, l’iberico avrebbe ricevuto una forte offerta dall’Alpine nelle ultime ore per diventare la nuova prima guida della scuderia francese. Delle avances che avrebbero un nome e cognome ben preciso: quello di Flavio Briatore, entrato ufficialmente nel management dell’Alpine stessa negli ultimi giorni.

Per Sainz quindi ora ci sarà idealmente da sfogliare una margherita piena di opzioni: la Williams, il gruppo Sauber-Audi o l’Alpine? Nelle prossime settimane la risposta al rebus.

Una cosa è certa, ovunque sceglierà di andare, il pilota nato a Madrid nel 1994 reciterà il ruolo della prima guida smarcandosi definitivamente dall’etichetta di “secondo violino solido”, cosa che, anche nell’ultimo fine settimana, gli ha creato non poche frizioni con il compagno di box, ovvero Charles Leclerc.

Alpine sembra intenzionata a mettere tutto sul tavolo, con un progetto che, dopo essere partito male in questo 2024, è in netta ripresa e, con vista sul 2026, potrebbe regalare soddisfazioni allo stesso Sainz.