F1, Carlos Sainz: “Problemi ai freni come Leclerc. Mercedes erano più veloci di noi”

Un quinto posto per lo spagnolo Carlos Sainz al termine della Sprint Race di Spielberg (Austria), tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito in Stiria, la Rossa ha confermato di non essere così performante, come già si era compreso nel corso delle qualifiche di ieri che hanno determinato lo schieramento odierno nella gara del sabato.

Sainz, nonostante una grande partenza, ha dovuto prendere atto della maggior velocità delle Mercedes, non considerando la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (vincitore) e le McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris che hanno completato il podio.

In altre parole, la scuderia di Maranello è stata quarta forza in pista e per Carlos, essere riuscito a tenersi dietro l’altra W15 di Lewis Hamilton, è stato motivo di soddisfazione visto anche il futuro in Rosso del sette volte iridato: “Ho avuto problemi ai freni nelle prime fasi come Charles (Leclerc ndr.) e quindi ho dovuto un po’ gestire la situazione e non forzare come avrei voluto“, ha dichiarato il madrileno ai microfoni di Sky Sport.

“Per questo, non sono riuscito a tenere il passo di George Russell, ma in qualche modo ho concluso quinto davanti all’altra Mercedes di Lewis. Nei fatti, non abbiamo una gran velocità e speriamo di trovare qualcosa di meglio per le qualifiche di oggi e la gara di domani“, ha concluso Sainz.