F1, Carlos Sainz: “Più fatica nel passo che sul giro secco”

Una Ferrari a due facce nella prima giornata del Gran Premio di Spagna al Montmelò di Barcellona. Carlos Sainz sicuramente ha fatto meglio di Charles Leclerc, ma se il giro secco è stato di discreto livello, non ha convinto fino in fondo il passo gara, che ha visto una Rossa non estremamente costante nei tempi e con qualche alto e basso.

Queste le impressioni dello spagnolo dopo questa giornata: “È stato un venerdì impegnativo, credo, per tutti, perché la pista era davvero scivolosa. È stato molto difficile mettere insieme i giri con il vento e le alte temperature della pista, è stata una sfida“.

“Sembra che sul giro secco siamo a posto. Sul passo, invece, sembra che fatichiamo un po’ di più, un po’ come è successo l’anno scorso qui. Vediamo se riusciamo a mettere insieme un pacchetto migliore, soprattutto per domenica“.

Sugli aggiornamenti: “Abbiamo dato un’occhiata e sembra che tutto funzioni bene. Ovviamente i margini di guadagno sono stretti, quindi un piccolo pacchetto che funziona bene può sempre fare la differenza: siamo soddisfatti di come tutto sia stato realizzato“.