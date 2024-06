F1, Carlos Sainz e un futuro del tutto nebuloso: la Williams ci prova, la Mercedes va su altre strade

Carlos Sainz è impegnato nel suo fine settimana del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024 ma, di pari passo, continua a tessere relazioni per trovare un sedile in vista della stagione 2025. Dopo l’appiedamento da parte della Ferrari, a favore di Lewis Hamilton, il pilota spagnolo è rimasto con un pugno di mosche in mano.

Al momento non ci sono certezze per la prossima annata. Non si sa nemmeno, addirittura, se avrà modo di essere ancora nel Circus, oppure dovrà attendere il 2026 confidando nell’avvento dell’Audi. Nelle ultime ore (dopo il rinnovo di Sergio Perez in Red Bull) si sono sentiti alcuni spifferi riguardanti Williams e Mercedes. Da una parte sembra potersi aprire un dialogo. Dall’altra la porta sembra chiudersi immediatamente.

James Volwes, team principal della Williams ha detto la sua sulla questione legata a Carlos Sainz: “Il mondo sta cambiando e una persona come Carlos è molto importante in questo senso per quanto riguarda il quadro generale della nostra situazione. Naturalmente, la differenza è che ha lui la possibilità di scegliere se venire qui o meno, ed è una scelta che spetta a lui. Se lo stiamo convincendo? È difficile da dire. Penso che si possano vedere tutti i punti di forza del nostro team. Per me è facile dirlo perché sono della Williams, ma penso che sia facile decidere di venire qui, ma deve essere lui a decidere”. (Fonte: Motorsport.com).

“La Williams ha una rosa di due piloti che potrebbero fare coppia con Albon il prossimo anno – prosegue il numero uno del team di Grove – Semplice. Penso che siamo stati molto aperti nel discutere chi è in cima alla nostra lista. Ma ora si tratta di capire cosa possiamo fare per trovare un accordo, in questa circostanza, con Carlos. Ma è lui a scegliere dove andare. Si sa che ci sono una o due opzioni per lui, e noi siamo una di quelle due. Personalmente penso che siamo la scelta giusta. Penso che sarebbe un buon abbinamento. Ma la scelta rimane, ovviamente”.

Se in casa Williams qualcosa sembra muoversi, in Mercedes le idee sembrano chiare in vista del 2025, come conferma Toto Wolff, team principal della scuderia di Brackley: “Nella chiacchierata che ho avuto qualche giorno fa con Carlos Sainz ho spiegato bene che noi intendiamo puntare su Kimi Antonelli nel futuro”. In poche parole, porta chiusa in faccia all’attuale ferrarista che, suo malgrado, prosegue a sfogliare la margherita…