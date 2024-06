F1, Jacques Villeneuve al vetriolo su Daniel Ricciardo: “Ancora in questo mondo solo per la sua immagine”

“Perché è ancora in Formula Uno”? Jacques Villeneuve è durissimo nei confronti di Daniel Ricciardo in una critica davvero pesante nei confronti del pilota australiano. Daniel Ricciardo giunti alla sua quattordicesima stagione nella massima serie del motorsport, rischia seriamente di essere appiedato dal suo attuale team visti i risultati non eccezionali.

Il nativo di Perth, infatti, sta vivendo una stagione ben poco prestazionale con la Visa Cash App RB F1 Team; non solo, sta finendo molto spesso alle spalle del compagno Yuki Tsunoda e, non ultimo, potrebbe essere sostituito in vista della prossima stagione da parte dell’arrembante Liam Lawson.

Interpellato da Sky Sports UK, l’ex campione del mondo del 1997, ha detto la sua sul futuro del pilota australiano, consigliando l’appiedamento al team di Faenza. “Perché è ancora in F1? Sono 4-5 anni che sentiamo sempre le stesse cose. ‘Dobbiamo migliorare la macchina per lui, povero Daniel’. Mi dispiace, è così da 5 anni. No, tu sei in F1. Forse si può fare questo sforzo per qualcuno come Lewis Hamilton, che ha vinto diversi campionati del mondo. Non si fa questo sforzo per un pilota che non lo ha mai fatto”.

Jacques Villeneuve rincara la dose nei confronti dell’8 volte vincitore di un Gran Premio di F1: “Se non puoi ci riesci, vai a casa, c’è qualcun altro che può prendere il tuo posto. È sempre stato così nelle corse. È l’apice del motorsport. Non c’è motivo di andare avanti a cercare scuse. In una occasione ha fatto più punti di Vettel o Verstappen? Si parlerà di quella prima stagione o di quelle prime due stagioni. Ha battuto un Vettel che era bruciato, che stava cercando di inventare cose con la macchina per vincere di nuovo, che stava facendo un pasticcio. E poi ha battuto Verstappen per mezza stagione, quando Verstappen aveva 18 anni e aveva appena iniziato. E da lì in poi ha smesso di battere chiunque”.

Ultima battuta ed ennesima stilettata verso il pilota classe 1989: “Penso che sia la sua immagine a tenerlo in Formula 1, piuttosto che i suoi risultati effettivi”.