F1, Carlos Sainz: “Credevo di poter lottare per la pole, ma Red Bull e McLaren ne avevano di più”

Grande delusione per Carlos Sainz, 6° al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2024, decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il padrone di casa iberico della Ferrari, dopo aver brillato in tutte le sessioni di prove libere, non è stato perfetto nel giro decisivo in Q3 mancando la top3 per soli 35 millesimi ed attestandosi subito alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc.

Troppo lontani invece (oltre tre decimi di gap) il pole-man della McLaren Lando Norris e l’olandese della Red Bull Max Verstappen, che hanno preceduto le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. “Prima del weekend non mi aspettavo di essere molto competitivo qui. È un circuito simile a Cina e Giappone, lì siamo stati in difficoltà. Dopo le prime libere ero incoraggiato, credevo si potesse lottare per la pole position, poi in Q2 abbiamo visto che Red Bull e McLaren ne avevano di più“, dichiara Sainz.

“Poi sì, la Mercedes ci ha battuti per 30 millesimi, ma possiamo trovare quel tempo su questa macchina o sul giro. Loro sono migliorati tantissimo nelle ultime gare e noi siamo più lenti, quindi dobbiamo cominciare a spingere perché su questi circuiti loro sono più forti. Obiettivo podio? Se partiamo bene e sono tra i primi cinque, sì, se sono sesto dopo il primo giro allora si fa tutto molto più complicato, ma penso che se saremo più avanti, con la strategia si potrà fare qualcosa“, aggiunge il madrileno.